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Выстрел «Стугны-П» демилитаризовал российский танк
Выстрел «Стугны-П» демилитаризовал российский танк (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180943-vystrel-stugny-p-demilitarizoval-rossiyskiy-tank-video.htmlРакурс
Розрахунок українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» роти вогневої підтримки 8-го Окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, влучним пострілом знищив танк окупаційної армії росії.
Відеозапис демілітаризації російської бойової машини оприлюднили у Телеграм.
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