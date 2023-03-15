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Постріл “Стугни-П” демілітаризував російський танк
Постріл «Стугни-П» демілітаризував російський танк (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180943-postril-stugny-p-demilitaryzuvav-rosiyskyy-tank-video.htmlРакурс
Розрахунок українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» роти вогневої підтримки 8-го Окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, влучним пострілом знищив танк окупаційної армії росії.
Відеозапис демілітаризації російської бойової машини оприлюднили у Телеграм.
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