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Ракурс
Постріл “Стугни-П” демілітаризував російський танк

Постріл «Стугни-П» демілітаризував російський танк (ВІДЕО)

15 бер 2023, 13:50
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Розрахунок українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» роти вогневої підтримки 8-го Окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, влучним пострілом знищив танк окупаційної армії росії.





Відеозапис демілітаризації російської бойової машини оприлюднили у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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