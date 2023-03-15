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Ракурс
42 дня в подвале под Бахмутом провел раненый воин - Пил воду из луж

42 дня в подвале под Бахмутом провел раненый воин — Пил воду из луж (ВИДЕО)

15 мар 2023, 15:30
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Військовослужбовці Збройних сил України, які звільнили село під Бахмутом на Донеччині, виявили в одному з підвалів військовополоненого Олексія Гордєєва.





З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран побратимів, яким він хотів, але не міг допомогти, — розповідає фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Харчувався Олексій крихтами — схуд з 80 до 42 кг. Захиснику України доводилося пити воду із калюж, а коли вона закінчилася — отруйний антифриз з нагрівача.

Нині Олексій перебуває у шпиталі Дніпра. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, невдовзі планують перевезти до клініки у Києві.

Батько воїна, Олександр Гордєєв, написав:

Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла! Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяці. Ми разом знайшли нашого Козака! Слава героям!

Источник: Ракурс


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