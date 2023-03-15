42 дні у підвалі під Бахмутом провів поранений воїн - Пив воду з калюж

https://racurs.ua/ua/n180947-42-dni-u-pidvali-pid-bahmutom-proviv-poranenyy-voyin-pyv-vodu-z-kaluj-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України, які звільнили село під Бахмутом на Донеччині, виявили в одному з підвалів військовополоненого Олексія Гордєєва.

З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран побратимів, яким він хотів, але не міг допомогти, — розповідає фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Харчувався Олексій крихтами — схуд з 80 до 42 кг. Захиснику України доводилося пити воду із калюж, а коли вона закінчилася — отруйний антифриз з нагрівача.

Нині Олексій перебуває у шпиталі Дніпра. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, невдовзі планують перевезти до клініки у Києві.

Батько воїна, Олександр Гордєєв, написав: