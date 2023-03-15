Девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard. Фото: BBC

https://racurs.ua/n180948-devyat-stran-namereny-peredat-ukraine-bolee-150-tankov-leopard-ostin.html

Ракурс

Україна може отримати понад 150 танків Leopard німецького виробництва від дев’яти країн.

Упродовж трьох останніх місяців члени контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» «продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою». Про це 15 березня на початку засідання заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає УНІАН.

За словами очільника Пентагону, мова йде про формування понад дев’яти бронетанкових бригад. Він наголосив, що коаліція країн, які мають намір передати ЗСУ «Леопарди», зростає.

Також «Укрінформ» повідомило, що Остін заявив про те, що зараз країни перебувають «у вирішальному моменті боротьби України за свободу».

Як відомо, 15 березня близько 14.00 розпочалася десята зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Цього разу вона проходить у форматі онлайн.

Раніше в Пентагоні заявляли, що на десятому «Рамштайні» партнери зосередяться на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси.

Нагадаємо, спікер польського уряду Пьотр Мюллер 15 березня заявив, що Варшава отримала «чіткі заяви» від кількох країн, які висловили бажання надати Україні свої винищувачі МіГ-29. Однак представник Польщі не уточнив, про які саме країни йдеться.

Джерело: «УНІАН», «Укрінформ»