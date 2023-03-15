Варшава каже, що кілька країн хочуть передати Києву свої МіГ-29

https://racurs.ua/ua/n180945-varshava-kaje-scho-kilka-krayin-hochut-peredaty-kyievu-svoyi-mig-29.html

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Спікер уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що Варшава отримала «чіткі заяви» від кількох країн, які висловили бажання надати Збройним силам України свої винищувачі МіГ-29.

Про це пише впливове видання Bloomberg.

Мюллер не став уточнювати, про які саме країни йдеться.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв про готовність до спільної з Польщею передачі винищувачів, якщо буде ухвалене відповідне рішення у словацькому уряді. Сьогодні стало відомо, що Братислава почала обговорення передання Україні своїх МіГ-29. За це Словаччина може отримати до 900 млн євро компенсації. За даними ЗМІ, загалом Словаччина має 13 винищувачів МіГ-29, але більшість із них не здатні до польотів.

Нагадаємо, польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих чотирьох-шести тижнів.

Серед інших членів НАТО, які мають на озброєнні винищувачі МіГ, — Болгарія, Хорватія і Румунія.