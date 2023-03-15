США озвучили свою позицию по обороне Бахмута. Фото:

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Сполученні Штати підтримують рішення президента України Володимира Зеленського щодо оборони Бахмута.

У Пентагоні вважають, що українці зробили щось надзвичайне в районі Бахмуту, бо окупанти вже сім місяців намагаються взяти це місто, але завдяки Силам оборони не мають там суттєвих успіхів. Про це 15 березня на брифінгу після проведення 10-ї зустрічі у форматі «Рамштайн-10» заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що у разі наказу Зеленського про перегрупування сил, це не означатиме про програш у війні з росією. Американський міністр наголосив, що рішення щодо боїв за Бахмут ухвалюють виключно Києвом.

Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського. Ми зараз сподіваємось надати українцям можливість для зміни динаміки на полі бою, — зазначив він.

Тим часом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 15 березня в ефірі телемарафону заявив, що Сили оборони за добу знищили на Бахмутському напрямку шість російських польових артилерійських складів. За його словами, ворог продовжує активно застосовувати артилерію на Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалося питання оборони Бахмутського напрямку. Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста.