ЗСУ не покинуть Бахмут - Зеленський за результатами засідання Ставки

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Президент Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалося питання оборони Бахмутського напрямку. Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста.

Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, всі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмута, — написав Зеленський.

На засіданні також військово-політичне керівництво держави проаналізувало забезпечення озброєнням та боєприпасами підрозділів Сил оборони на передовій.

Нагадаємо, 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна, оскільки російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, попри великі втрати. Пізніше Зеленський зауважив, що на сході України наразі дуже «жорстко і болісно», але там вирішується майбутнє країни.