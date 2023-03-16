В 35 регионах россии начали рассылать повестки «для уточнения информации»

https://racurs.ua/n180964-v-35-regionah-rossii-nachali-rassylat-povestki-dlya-utochneniya-informacii.html

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У 35 регіонів росії почали розсилати повістки «для уточнення інформації»

Голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков опублікував список регіонів, де у військкомати запрошують чоловіків. Серед них Москва, Петербург, Ленінград, Московська, Білгородська і Мурманська області, Алтай, Перм, Красноярський і Краснодарський краї.

Регіональна влада каже, що повістки надсилають для «уточнення відомостей про військовий облік» або запрошення на військові збори. У Кремлі назвали це «стандартною практикою», зазначивши, що у них немає «ніяких намірів» щодо нової хвилі мобілізації в росії.

Найбільше питань викликають заклики до військових зборів, які можна проводити лише після указу президента. Такого указу не було, принаймні не публікували, — зазначає Чиков.

За його оцінками, про другу хвилю мобілізації поки що не йдеться.

Мобілізація в росії почалася в кінці вересня 2022 року і, за даними російської влади, завершилася в кінці жовтня. Однак указ про її завершення володимир путін ще не підписав.

Влада кілька разів по-різному пояснювала, чому указ про мобілізацію продовжує діяти. У лютому 2023 року проект Faridaily «Пояснювальна записка» повідомив, що російська влада підготувала тестову версію бази даних, яка міститиме велику інформацію про військовозобов’язаних.

Створена база дозволить швидше відправити на фронт потрібну кількість громадян, закрити державний кордон тим, хто тікає від призову, або знайти ухилянтів, зазначав проект. За словами джерела «Пояснювальної записки» в одному з комісаріатів Москви, мобілізація показала, що дані у військкоматах є актуальними лише на третину.