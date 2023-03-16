Наступление россии в Украине замедлилось, силы "Вагнера" под Бахмутом близки к истощению - ISW

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про становище на фронті робить висновок, що темпи російського наступу в Україні сповільнилися порівняно з попередніми тижнями, а сили ПВК «Вагнера», які намагаються захопити Бахмут, близькі до кульмінації — тобто, ослаблення атакувальних можливостей.

Експерти інституту посилаються на дані офіційного представника української армії полковника Олексія Дмитрашковського, за словами якого зараз армія рф щодня проводить від 20 до 29 наземних атак, тоді як раніше їхня кількість становила від 90 до 100. Дмитрашківський пояснює це значними втратами в живій силі та озброєнні, які зазнали російські сили.

Ці висновки «відповідають загальним оцінкам ISW щодо темпу російських дій по всьому фронту в Україні», йдеться у зведенні.

На думку ISW, «російський наступ у Луганській області, «ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вже її не досяг, хоча росія направила на лінію Сватово — Кремінна частини щонайменше три дивізії».

За останній тиждень російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів по всій лінії фронту в Луганській області, а українські сили, ймовірно, змогли зробити контратаки та повернути територію, — пишуть американські експерти.

ISW пише, що на найгарячішій ділянці фронту, на околицях Бахмута, сили ПВК «Вагнера», ймовірно, також наближаються до кульмінації. У своєму зведенні інститут цитує українські військові джерела, які зазначають зниження кількості атак у районі цього населеного пункту в останні кілька днів.

Інститут вивчення війни також розповідає про твердження засновника ПВК «Вагнер» євгена пригожина про захоплення невеликого села Залізянське біля Бахмута. На думку американських експертів, це свідчить про те, що «вагнерівці», ймовірно, здійснюють лише локальні атаки на маленькі населені пункти, які не надто складно захопити.

При цьому, як сказано у зведенні, такі територіальні придбання свідчать про те, що завдані ПВК «Вагнера» втрати обмежують здатність приватної військової компанії завершити оточення Бахмута — і вони не дозволять захопити місто чи досягти інших оперативно значущих успіхів.

Битва резервів

Інститут наголошує, що «російським силам із високим ступенем ймовірності доведеться направити в цей район значні резерви, щоб уникнути такої кульмінації». І зазначає, що армія рф може виявитися на це здатна, оскільки ISW фіксував у Бахмуті та біля нього частини повітряно-десантних військ, які «зараз не беруть надто активну участь у бойових діях».

Росіяни також можуть направити під Бахмут інші частини регулярної армії, однак одного лише наступу ПВК «Вагнера» для захоплення міста, мабуть, недостатньо.

На цьому театрі бойових дій російські сили не ведуть активних чи успішних наступальних дій в інших районах, і в міру того, як темп операцій на критичних секторах фронту сповільнюється, українські сили, ймовірно, отримають великі можливості для повернення ініціативи, — вважають експерти.

Попри це, у зведенні описується деяке просування російських сил у районі Бахмута в останні дні, у тому числі у північних районах самого міста, біля заводу АЗОМ, а також на північний схід та північний захід від населеного пункту.

Зведення ЗСУ

Росіяни зосереджують основні зусилля на п’яти напрямках, за добу здійснили 75 атак, за добу ліквідовано 1040 окупантів, повідомив Генштаб уранці 16 березня.

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Станом на ранок 16 березня 2023 року втрати російських окупантів від початку агресії становлять приблизно 162 тис. 560 осіб.