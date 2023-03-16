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Ракурс
В Ростове-на-Дону горит здание фсб, очевидцы слышали взрыв

В Ростове-на-Дону горит здание фсб, очевидцы слышали взрыв (ВИДЕО)

16 мар 2023, 11:54
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У російському Ростові-на-Дону 16 березня загорілася будівля прикордонного управління фсб.





Як зазначають росЗМІ з посиланням на очевидців, перед займанням було чути вибух.

Гасити вогонь приїхало 20 екіпажів російського МНС.

Причиною пожежі могла стати детонація боєприпасів, що зберігалися у приміщенні, пишуть росЗСІ з посиланням на джерело у силових структурах.

Источник: Ракурс


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