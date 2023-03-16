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В Ростове-на-Дону горит здание фсб, очевидцы слышали взрыв
В Ростове-на-Дону горит здание фсб, очевидцы слышали взрыв (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180977-v-rostove-na-donu-gorit-zdanie-fsb-ochevidcy-slyshali-vzryv-video.htmlРакурс
У російському Ростові-на-Дону 16 березня загорілася будівля прикордонного управління фсб.
Як зазначають росЗМІ з посиланням на очевидців, перед займанням було чути вибух.
Гасити вогонь приїхало 20 екіпажів російського МНС.
Причиною пожежі могла стати детонація боєприпасів, що зберігалися у приміщенні, пишуть росЗСІ з посиланням на джерело у силових структурах.
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