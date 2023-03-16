У Ростові-на-Дону горить будівля фсб, очевидці чули вибух

https://racurs.ua/ua/n180977-u-rostovi-na-donu-goryt-budivlya-fsb-ochevydci-chuly-vybuh-video.html

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У російському Ростові-на-Дону 16 березня загорілася будівля прикордонного управління фсб.

Як зазначають росЗМІ з посиланням на очевидців, перед займанням було чути вибух.

Гасити вогонь приїхало 20 екіпажів російського МНС.

Причиною пожежі могла стати детонація боєприпасів, що зберігалися у приміщенні, пишуть росЗСІ з посиланням на джерело у силових структурах.