Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Возле Мариуполя взлетел в воздух склад рф

Возле Мариуполя взлетел в воздух склад рф (ВИДЕО)

16 мар 2023, 16:21
999

У захопленому окупантами селі Малоянісоль біля Маріуполя сьогодні було знищено російський склад. Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.





Маріупольський район, Малоянісоль. «Бавовна». Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу «Градів» (скоріше за все — відлуння детонації), — написав Андрющенко.

Він також оприлюднив відеозапис пожежі.

Зі слів Андрющенка, після вибухів армія російських окупантів підняла у небо гелікоптери.

Нагадаємо, окупований Маріуполь та довколишні селища армія загарбників перетворює на військово-логістичний хаб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров