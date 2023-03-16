Возле Мариуполя взлетел в воздух склад рф

https://racurs.ua/n180992-vozle-mariupolya-vzletel-v-vozduh-sklad-rf-video.html

Ракурс

У захопленому окупантами селі Малоянісоль біля Маріуполя сьогодні було знищено російський склад. Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Маріупольський район, Малоянісоль. «Бавовна». Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу «Градів» (скоріше за все — відлуння детонації), — написав Андрющенко.

Він також оприлюднив відеозапис пожежі.

Зі слів Андрющенка, після вибухів армія російських окупантів підняла у небо гелікоптери.

Нагадаємо, окупований Маріуполь та довколишні селища армія загарбників перетворює на військово-логістичний хаб.