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Ракурс
Біля Маріуполя вибухнув російський склад

Біля Маріуполя вибухнув склад боєприпасів рф (ВІДЕО)

16 бер 2023, 16:21
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У захопленому окупантами селі Малоянісоль біля Маріуполя сьогодні було знищено російський склад. Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.





Маріупольський район, Малоянісоль. «Бавовна». Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу «Градів» (скоріше за все — відлуння детонації), — написав Андрющенко.

Він також оприлюднив відеозапис пожежі.

Зі слів Андрющенка, після вибухів армія російських окупантів підняла у небо гелікоптери.

Нагадаємо, окупований Маріуполь та довколишні селища армія загарбників перетворює на військово-логістичний хаб.

Джерело: Ракурс


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