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Момент уничтожения БМП рф украинской «Стугной» показали ВСУ
Момент уничтожения БМП рф украинской «Стугной» показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180993-moment-unichtojeniya-bmp-rf-ukrainskoy-stugnoy-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України знищили російську гусеничну бойову машину піхоти БМП-2 за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» українського виробництва.
Відеозапис моменту влучання по БМП-2 росіян 16 березня оприлюднив фронтовий кореспондент Юрій Бутусов у Телеграм.
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