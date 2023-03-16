Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Момент уничтожения БМП рф украинской «Стугной» показали ВСУ

Момент уничтожения БМП рф украинской «Стугной» показали ВСУ (ВИДЕО)

16 мар 2023, 16:40
999

Військовослужбовці Збройних сил України знищили російську гусеничну бойову машину піхоти БМП-2 за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» українського виробництва.





Відеозапис моменту влучання по БМП-2 росіян 16 березня оприлюднив фронтовий кореспондент Юрій Бутусов у Телеграм.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров