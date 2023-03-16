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Момент знищення БМП рф українською “Стугною” показали ЗСУ
Момент знищення БМП рф українською «Стугною» показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180993-moment-znyschennya-bmp-rf-ukrayinskou-stugnou-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України знищили російську гусеничну бойову машину піхоти БМП-2 за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» українського виробництва.
Відеозапис моменту влучання по БМП-2 росіян 16 березня оприлюднив фронтовий кореспондент Юрій Бутусов у Телеграм.
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