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Ракурс
Момент знищення БМП рф українською “Стугною” показали ЗСУ

Момент знищення БМП рф українською «Стугною» показали ЗСУ (ВІДЕО)

16 бер 2023, 16:40
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Військовослужбовці Збройних сил України знищили російську гусеничну бойову машину піхоти БМП-2 за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» українського виробництва.





Відеозапис моменту влучання по БМП-2 росіян 16 березня оприлюднив фронтовий кореспондент Юрій Бутусов у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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