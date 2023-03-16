В Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC, часть уже на передовой

https://racurs.ua/n180994-v-ukrainu-pribyli-pervye-francuzskie-tanki-amx-10-rc-chast-uje-na-peredovoy.html

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Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив про прибуття в Україну першої партії французьких колісних танків AMX-10 RC. З його слів, деякі з них уже вирушили на передову.

Заява Лекорню пролунала на слуханнях комітету з питань оборони Національної асамблеї Франції, пише Le Figaro. Міністр вказав, що AMX-10 RC «щойно прибули в Україну», а «деякі з них уже вирушили на передову».

Очільник французького оборонного відомства додав, що Париж нині починає планувати відправлення другої партії колісних танків.

Я готую низку рішень для президента (Макрона — ред.), тому що AMX-10 RC починають отримувати хороші відгуки від українських партнерів, — додав Лекорню.

Раніше Париж анонсував передачу 14 колісних танків, загалом очікується передача близько 40 машин.

Нагадаємо, станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 танків AMX-10 RC, з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.