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Разведчики показали украинско-польский БТР Oncilla в работе
Разведчики показали украинско-польский БТР Oncilla в работе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180997-razvedchiki-pokazali-ukrainsko-polskiy-btr-oncilla-v-rabote-video.htmlРакурс
Розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4×4 Oncilla спільного виробництва України та Польщі. Про це 16 березня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя, — вказав представник конструкторського бюро «Берил» Віктор Левченко.
БТР Oncilla — спільна українсько-польська розробка. Машина оснащена 12,7 мм гарматою, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно.
Співробітники Головного управління розвідки подякували польським побратимам за допомогу.
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