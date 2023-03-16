Розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4×4 Oncilla спільного виробництва України та Польщі. Про це 16 березня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя, — вказав представник конструкторського бюро «Берил» Віктор Левченко.