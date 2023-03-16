Еще один российский "Сонцепек" поджарили на фронте ВСУ

https://racurs.ua/n180999-esche-odin-rossiyskiy-soncepek-podjarili-na-fronte-vsu-video.html

Ракурс

Важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм «Сонцепьок» окупаційної армії росії знищили на фронті воїни Збройних сил України.

Відповідне відео захисники України оприлюднили у соцмережах.

Слава нашій артилерії. Дякуємо, — кажуть військові.

ТОС-1А «Солнцепьок» веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Нагадаємо, щонайменше одну РСЗВ ТОС-1А «Солнцепьок» було знищено під час харківського контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року. А 14 лютого 2023 року військовослужбовці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців під Вугледаром знищили ще один ТОС-1А «Солнцепьок».