Ракурсhttps://racurs.ua/
Ще один російський “Сонцепьок” підсмажили на фронті ЗСУ
Ще один російський «Сонцепьок» підсмажили на фронті ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180999-sche-odyn-rosiyskyy-soncepok-pidsmajyly-na-fronti-zsu-video.htmlРакурс
Важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм «Сонцепьок» окупаційної армії росії знищили на фронті воїни Збройних сил України.
Відповідне відео захисники України оприлюднили у соцмережах.
Слава нашій артилерії. Дякуємо, — кажуть військові.
ТОС-1А «Солнцепьок» веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.
Нагадаємо, щонайменше одну РСЗВ ТОС-1А «Солнцепьок» було знищено під час харківського контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року. А 14 лютого 2023 року військовослужбовці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців під Вугледаром знищили ще один ТОС-1А «Солнцепьок».
.