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Ракурс
Ще один російський “Сонцепьок” підсмажили на фронті ЗСУ

Ще один російський «Сонцепьок» підсмажили на фронті ЗСУ (ВІДЕО)

16 бер 2023, 18:40
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Важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм «Сонцепьок» окупаційної армії росії знищили на фронті воїни Збройних сил України.





Відповідне відео захисники України оприлюднили у соцмережах.

Слава нашій артилерії. Дякуємо, — кажуть військові.

ТОС-1А «Солнцепьок» веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Нагадаємо, щонайменше одну РСЗВ ТОС-1А «Солнцепьок» було знищено під час харківського контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року. А 14 лютого 2023 року військовослужбовці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців під Вугледаром знищили ще один ТОС-1А «Солнцепьок».

Джерело: Ракурс


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