В честь Да Винчи - ВСУ атаковали позиции рф под Авдеевкой, есть пленные

https://racurs.ua/n181001-v-chest-da-vinchi-vsu-atakovali-pozicii-rf-pod-avdeevkoy-est-plennye-video.html

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Успішну атаку на позиції окупаційної армії росії здійснили військовослужбовці 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до складу мотопіхотних військ Збройних сил України.

Успішна атака 59-ї мотопіхотної бригади під Авдіївкою. На честь друга Да Вінчі, — написав у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов, який оприлюднив відео.

15 березня підрозділи 59-ї бригади атакували та знищили росіян на трьох позиціях під Авдіївкою. Армія рф зазнала важких втрат, у бою четверо російських військовослужбовців зі складу 2-го батальйону 110-ї мотострілецької бригади здалися у полон:

Обдовський Сергій з міста Тверь;

Даіров Яков з Оренбургської області;

Китов Юрий з Оренбургської області;

Єртлеус Самрат з Оренбургської області.