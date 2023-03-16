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На честь Да Вінчі - ЗСУ атакували позиції рф під Авдіївкою, є полонені
На честь Да Вінчі — ЗСУ атакували позиції рф під Авдіївкою, є полонені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181001-na-chest-da-vinchi-zsu-atakuvaly-pozyciyi-rf-pid-avdiyivkou-ie-poloneni-video.htmlРакурс
Успішну атаку на позиції окупаційної армії росії здійснили військовослужбовці 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до складу мотопіхотних військ Збройних сил України.
Успішна атака 59-ї мотопіхотної бригади під Авдіївкою. На честь друга Да Вінчі, — написав у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов, який оприлюднив відео.
15 березня підрозділи 59-ї бригади атакували та знищили росіян на трьох позиціях під Авдіївкою. Армія рф зазнала важких втрат, у бою четверо російських військовослужбовців зі складу 2-го батальйону 110-ї мотострілецької бригади здалися у полон:
Обдовський Сергій з міста Тверь;
Даіров Яков з Оренбургської області;
Китов Юрий з Оренбургської області;
Єртлеус Самрат з Оренбургської області.
Росіян розбили саме на тих позиціях, де багато десятків разів працював за останні дев’ять років сам друг Да Вінчі, база якого розташована в Авдіївці, — пише Бутусов.
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