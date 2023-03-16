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Военную технику рф вместе с пехотой уничтожили ВСУ
Военную технику рф вместе с пехотой уничтожили ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181006-voennuu-tehniku-rf-vmeste-s-pehotoy-unichtojili-vsu-video.htmlРакурс
Різну військову техніку окупаційної армії росії разом з піхотою знищили воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.
Відеозапис роботи захисників України 16 березня оприлюднила прес-служба 53-ї бригади у Фейсбук.
Продовжуємо прибирати різний мотлох з української землі. P.S. Піхота противника не далеко вбігла, — йдеться у повідомленні військовослужбовців ЗСУ.
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