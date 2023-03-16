Різну військову техніку рф разом з піхотою знищили ЗСУ

Різну військову техніку окупаційної армії росії разом з піхотою знищили воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.

Відеозапис роботи захисників України 16 березня оприлюднила прес-служба 53-ї бригади у Фейсбук.

Продовжуємо прибирати різний мотлох з української землі. P.S. Піхота противника не далеко вбігла, — йдеться у повідомленні військовослужбовців ЗСУ.