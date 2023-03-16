Ракурсhttps://racurs.ua/
Різну військову техніку рф разом з піхотою знищили ЗСУ
Різну військову техніку рф разом з піхотою знищили ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181006-riznu-viyskovu-tehniku-rf-razom-z-pihotou-znyschyly-zsu-video.htmlРакурс
Різну військову техніку окупаційної армії росії разом з піхотою знищили воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.
Відеозапис роботи захисників України 16 березня оприлюднила прес-служба 53-ї бригади у Фейсбук.
Продовжуємо прибирати різний мотлох з української землі. P.S. Піхота противника не далеко вбігла, — йдеться у повідомленні військовослужбовців ЗСУ.
.