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Ракурс
Різну військову техніку рф разом з піхотою знищили ЗСУ

Різну військову техніку рф разом з піхотою знищили ЗСУ (ВІДЕО)

16 бер 2023, 20:58
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Різну військову техніку окупаційної армії росії разом з піхотою знищили воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України.





Відеозапис роботи захисників України 16 березня оприлюднила прес-служба 53-ї бригади у Фейсбук.

Продовжуємо прибирати різний мотлох з української землі. P.S. Піхота противника не далеко вбігла, — йдеться у повідомленні військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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