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Громом и пламенем — ВСУ сожгли три РСЗО россиян близ Сватового

Громом и пламенем — ВСУ сожгли три РСЗО россиян близ Сватового (ВИДЕО)

16 мар 2023, 21:50
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Військовослужбовці 40-ї бригада тактичної авіації, яка входить до складу Повітряного командування «Центр» Збройних сил України, спалили три реактивні системи залпового вогню окупаційної армії росії.





Відеозапис оприлюднив 16 березня у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Українські воїни вдалося атакували військову техніку агресора неподалік від Сватового на Луганщині.

Источник: Ракурс


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