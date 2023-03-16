Громом и пламенем — ВСУ сожгли три РСЗО россиян близ Сватового

https://racurs.ua/n181008-gromom-i-plamenem-vsu-sojgli-tri-rszo-rossiyan-bliz-svatovogo-video.html

Ракурс

Військовослужбовці 40-ї бригада тактичної авіації, яка входить до складу Повітряного командування «Центр» Збройних сил України, спалили три реактивні системи залпового вогню окупаційної армії росії.

Відеозапис оприлюднив 16 березня у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Українські воїни вдалося атакували військову техніку агресора неподалік від Сватового на Луганщині.