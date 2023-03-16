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Громом і полум’ям — ЗСУ спалили три РСЗВ росіян біля Сватового

Громом і полум’ям — ЗСУ спалили три РСЗВ росіян біля Сватового (ВІДЕО)

16 бер 2023, 21:50
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Військовослужбовці 40-ї бригада тактичної авіації, яка входить до складу Повітряного командування «Центр» Збройних сил України, спалили три реактивні системи залпового вогню окупаційної армії росії.





Відеозапис оприлюднив 16 березня у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Українські воїни вдалося атакували військову техніку агресора неподалік від Сватового на Луганщині.

Джерело: Ракурс


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