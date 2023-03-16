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Громом і полум’ям — ЗСУ спалили три РСЗВ росіян біля Сватового
Громом і полум’ям — ЗСУ спалили три РСЗВ росіян біля Сватового (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181008-gromom-i-polum-yam-zsu-spalyly-try-rszv-rosiyan-bilya-svatovogo-video.htmlРакурс
Військовослужбовці 40-ї бригада тактичної авіації, яка входить до складу Повітряного командування «Центр» Збройних сил України, спалили три реактивні системи залпового вогню окупаційної армії росії.
Відеозапис оприлюднив 16 березня у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Українські воїни вдалося атакували військову техніку агресора неподалік від Сватового на Луганщині.
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