Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n181019-slovakiya-otpravit-13-mig-29-v-ukrainu-reshenie-pravitelstva.html

Ракурс

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Рішення було ухвалене «в конституційно чистій формі». Президент Словаччини Зузана Чапутова вже поінформована про рішення щодо передачі літаків. Про це прем'єр-міністр Едуард Геґер 17 березня повідомив у Twitter.

Президент Володимир Зеленський просить більше зброї. Я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме, — йдеться у повідомленні.

За словами керівника Генштабу ЗС Словаччини Даніеля Змеко, передача «мігів» жодним чином не загрожуватиме обороні Словаччини.

Крім того, видання Teraz поінформувало, що словацький уряд також погодився передати Україні зенітно-ракетний комплекс «Куб».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 16 березня заявив, що найближчими днями передасть Україні чотири літаки МіГ-29. Усі ці винищувачі в робочому стані та здатні відразу виконувати бойові завдання. Решту літаків обслуговують і готують до поставки. Загадом в авіапарку польської армії є 28 літаків МіГ-29.