ЕС анонсировал выплату Украине второго транша. Фото: slovoidilo.ua

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Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги.

Київ отримає 1,5 млрд євро з пакета, який передбачає загальну допомогу на 18 млрд євро. Платіж буде зроблено у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби. Про це віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив у Twitter.

ЄС зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, — запевнив він.

Рада Євросоюзу 10 грудня 2022 року підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 млрд євро.

Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала в січні. Наступні 15 млрд євро (4,5 млрд євро на квартал) Київ отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань. Меморандум включає 20 пунктів, розбитих на чотири блоки.