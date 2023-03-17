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ЕС анонсировал выплату Украине второго транша. Фото: slovoidilo.ua
Евросоюз анонсировал выплату Украине транша макрофина в размере 1,5 млрд евроhttps://racurs.ua/n181020-evrosouz-anonsiroval-vyplatu-ukraine-transha-makrofina-v-razmere-1-5-mlrd-evro.htmlРакурс
Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги.
Київ отримає 1,5 млрд євро з пакета, який передбачає загальну допомогу на 18 млрд євро. Платіж буде зроблено у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби. Про це віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив у Twitter.
ЄС зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, — запевнив він.
Рада Євросоюзу 10 грудня 2022 року підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 млрд євро.
Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала в січні. Наступні 15 млрд євро (4,5 млрд євро на квартал) Київ отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань. Меморандум включає 20 пунктів, розбитих на чотири блоки.
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