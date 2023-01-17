ЄС оголосив про виплату Україні першого траншу в 3 млрд євро

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Європейський Союз оголосив про надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у 3 млрд євро. Загалом цьогоріч Київ має отримати 18 млрд євро.

Сьогодні Україні виплачуються 3 млрд євро, чим я дуже пишаюся — це свідчить про те, на що ми здатні, коли об'єднані, — сказала міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

Швеція у 2023 році головує в Раді ЄС.

Наступні 15 млрд євро (4,5 млрд євро на квартал) Київ отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань. Меморандум включає 20 пунктів, розбитих на чотири блоки: «Верховенство права», «Енергетика», «Структурні реформи та ефективне врядування» і «Макрофінансова стабільність». Україна зобов’язалася: завершити відбір нового голови НАБУ, запровадити оцінку ефективності керівництва САП, відновити роботу ВРП та ВККС на основі рекомендацій Етичної ради та конкурсної комісії, змінити систему відбору майбутніх суддів, затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектору, повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах (декриміналізована за часів Януковича), провести цифровізацію видачі ліцензій, зберегти ДП «Медичні закупівлі України» як єдиного національного закупівельника медичного обладнання, ліків та вакцин на центральному рівні, обрати наглядову раду НАК «Нафтогаз України», запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ «Оператор ГТС України».

Нагадаємо, підтримка ЄС, США, окремих держав та міжнародних організацій сумарно дозволяє Україні економічно пережити війну, попри масштабні втрати. Наразі Захід готовий зберігати цю підтримку, проте ніхто не дає гарантій, як довго це триватиме. Тому поразка росії на полі бою важлива для збереження Україною стабільності і запуску процесу відновлення.