Пополнение в украинской ПВО - что известно о "Кубах"

https://racurs.ua/n181030-popolnenie-v-ukrainskoy-pvo-chto-izvestno-o-kubah.html

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У рамках військової допомоги уряд Словаччини схвалив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів 2K12 «Куб», відповідних запчастин, а також боєприпасів.

Про це повідомляє словацьке видання Teraz з посиланням на міністра оборони Ярослава Надя.

За його словами, процес передачі озброєння триватиме кілька тижнів, зараз ведуться переговори з Україною та союзниками. Поки що зенітні комплекси перебувають у Словаччині.

Ми не будемо повідомляти про передачу заздалегідь через оперативну безпеку, — сказав міністр.

Точну кількість та склад комплексів не називають, проте ремарка міністра оборони про «частини комплексів» може означати поставку лише пускових установок через неактуальність інших частин комплексу. Це може мати сенс, якщо українські військові зможуть інтегрувати ці пускові у власну систему протиповітряної оборони, пише «Мілітарний».

2К12 «Куб» — це радянський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений конструкторським бюро ОКБ-15. Комплекс виготовлявся у СРСР з 1967 по 1983 роки.

Технічні характеристики комплексу забезпечували виявлення повітряних цілей на дальностях до 65 км та їхній обстріл на дистанціях від 4,5 до 23,5 км та у діапазоні висот до 14 км. Основними цілями для ЗРК «Куб» є літаки та крилаті ракети зі швидкостями до 600 м/с (на зустрічних курсах).

До складу зенітно-ракетного комплексу входять самохідна установка розвідки та наведення, пункт управління та чотири самохідні пускові установки. На кожній пусковій установці розміщено по три зенітні керовані ракети 3М9.

Після розпаду Радянського союзу Україна отримала певну кількість зенітних комплексів «Куб». Проте вони були застарілі, а кількість озброєння в українському війську скорочували, тому цю техніку швидко замінили більш сучасні ЗРК «Бук». Останні комплекси «Куб» вивели зі складу збройних сил у середині 2000-х років.

З початком російської агресії у 2014 році в Україні почалось активне нарощування спроможностей армії, що привело до відновлення та повернення списаних озброєнь. У 2019 році колишній головнокомандувач Збройними силами України Віктор Муженко заявляв, що модернізовані зенітно-ракетні комплекси «Куб» повертають до бойового складу протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України.