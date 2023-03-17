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Ракурс
Нардеп и СМИ назвали вероятных руководителей Минобразования и стратегических отраслей промышленности

Нардеп и СМИ назвали вероятных руководителей Минобразования и стратегических отраслей промышленности

17 мар 2023, 22:00
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Джерела кількох українських ЗМІ в Кабміні, а також нардеп «Голосу» Ярослав Железняк повідомили, що Верховна Рада звільнить міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. Він поїде послом у Китай.





Замість Рябікіна міністром стане колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Ще влітку в уряді обговорювали можливість ліквідації або трансформації цього міністерства, були різні варіанти — реорганізувати його у своєрідну агенцію при Міноборони та навіть об‘єднати з Мінцифри. Але згодом в Офісі президента з’явилася ідея реінкарнації міністерства.

Крім того, Железняк пише у Телеграм, що міністром освіти замість проросійського плагіатора і приятеля Дмитра Табачника Сергія Шкарлета може стати Оксен Лісовий — нині військовослужбовець ЗСУ.

До 24 лютого 2022 року він був президентом Малої Академії Наук.

Лісовий є добровольцем 95 бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника МАН. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Оксен Лісовий

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет має написати заяву про відставку. Співрозмовники УП в профільному комітеті парламенту та в керівництві фракції Слуга народу сказали, що «це не його ініціатива, а його попросили».

Рішення давно перезріле. Сподіваємось, що це рішення не відкотиться, бо після «відставки» Резнікова вже ні в чому не впевнений, — сказав один із співрозмовників.

Источник: Ракурс


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