Нардепи назвали ймовірних очільників Міносвіти та стратегічних галузей промисловості

https://racurs.ua/ua/n181049-nardepy-nazvaly-ymovirnyh-ochilnykiv-minosvity-ta-strategichnyh-galuzey-promyslovosti.html

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Джерела кількох українських ЗМІ в Кабміні, а також нардеп «Голосу» Ярослав Железняк повідомили, що Верховна Рада звільнить міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. Він поїде послом у Китай.

Замість Рябікіна міністром стане колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Ще влітку в уряді обговорювали можливість ліквідації або трансформації цього міністерства, були різні варіанти — реорганізувати його у своєрідну агенцію при Міноборони та навіть об‘єднати з Мінцифри. Але згодом в Офісі президента з’явилася ідея реінкарнації міністерства.

Крім того, Железняк пише у Телеграм, що міністром освіти замість проросійського плагіатора і приятеля Дмитра Табачника Сергія Шкарлета може стати Оксен Лісовий — нині військовослужбовець ЗСУ.

До 24 лютого 2022 року він був президентом Малої Академії Наук.