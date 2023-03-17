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Нардепи назвали ймовірних очільників Міносвіти та стратегічних галузей промисловості
Нардеп і ЗМІ назвали ймовірних очільників Міносвіти та стратегічних галузей промисловостіhttps://racurs.ua/ua/n181049-nardepy-nazvaly-ymovirnyh-ochilnykiv-minosvity-ta-strategichnyh-galuzey-promyslovosti.htmlРакурс
Джерела кількох українських ЗМІ в Кабміні, а також нардеп «Голосу» Ярослав Железняк повідомили, що Верховна Рада звільнить міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. Він поїде послом у Китай.
Замість Рябікіна міністром стане колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
Ще влітку в уряді обговорювали можливість ліквідації або трансформації цього міністерства, були різні варіанти — реорганізувати його у своєрідну агенцію при Міноборони та навіть об‘єднати з Мінцифри. Але згодом в Офісі президента з’явилася ідея реінкарнації міністерства.
Крім того, Железняк пише у Телеграм, що міністром освіти замість проросійського плагіатора і приятеля Дмитра Табачника Сергія Шкарлета може стати Оксен Лісовий — нині військовослужбовець ЗСУ.
До 24 лютого 2022 року він був президентом Малої Академії Наук.
Лісовий є добровольцем 95 бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника МАН. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.
Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет має написати заяву про відставку. Співрозмовники УП в профільному комітеті парламенту та в керівництві фракції Слуга народу сказали, що «це не його ініціатива, а його попросили».
Рішення давно перезріле. Сподіваємось, що це рішення не відкотиться, бо після «відставки» Резнікова вже ні в чому не впевнений, — сказав один із співрозмовників.
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