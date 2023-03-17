Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет подає у відставку, – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n181041-z-kabminu-yde-pryyatel-tabachnyka-i-yanukovycha-zmi.html

Ракурс

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде з посади.

Про це повідомляє низка українських ЗМІ, зокрема УП з посиланням на власні джерела.

Ймовірно, що заяву про звільнення міністр подасть сьогодні, у п’ятницю, 17 березня.

Кандидатами на посаду міністра є Інна Ящук та Оксен Лісовий.

Цього року Міносвіти та науки критикували за рішення не включати історію України до переліку обов’язкових предметів на НМТ.

Що відомо про Шкарлета

Шкарлету 50 і він був наймолодшим ректором України, коли очолив Чернігівський національний технологічний університет в 2010 році.

Тоді ж він долучився до команди новобраного президента Віктора Януковича.

На місцевих виборах осені 2010 року пан Шкарлет виграв вибори до обласної ради під прапором Партії регіонів. Але офіційно тоді значився позапартійним.

Інформація про його партійність у ті часи різниться — сам він наполягає, що в Партію регіонів так і не вступив.

Пан Шкарлет мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником. Це ілюструє світлина нагородження чернігівського ректора у кабінеті Табачника на фоні портрета Віктора Януковича.

У 2010 році він хвалився відданістю Віктору Януковичу.

«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів», — заявляв він журналістам.

У тому ж інтерв’ю наймолодший ректор хвалився, що дуже любить радянське кіно.

«Мені дуже подобаються старі радянські фільми», — заявив він, додавши, що одним із найулюбленіших є «Москва сльозам не вірить».

Зі зміною президента змінились і політичні уподобання Шкарлета. У 2015 році він вже балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Щоправда, тоді достатньо голосів не набрав.

На початку червня 2020 року наукова спільнота «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» опублікувала інформацію про можливий плагіат у наукових роботах майбутнього міністра.

Спільнота випустила серію матеріалів з порівняльними таблицями робіт Шкарлета та дослідженнями науковців попередніх років, в яких ідентичні цілі сторінки тексту.

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Сам Шкарлет у Раді сказав, що готується спеціальний незалежний звіт щодо цих звинувачень. «Заявляю, що ніякого плагіату в моїх роботах немає. А є вирвані з контексту фрази», — запевнив Шкарлет.