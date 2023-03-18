11 из 16 БПЛА-камикадзе удалось сбить. Фото:

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Ракурс

Російські військові в ніч з 17 на 18 березня випустили по території України 16 дронів-камікадзе.

Атака розпочалася близько 21.00, ударні безпілотники іранського виробництва типу «Shahed-136/131» прямували зі східного узбережжя Азовського моря та з брянської області російської федерації. Про це Повітряні сили Збройних сил України 18 березня повідомили у Telegram.

Військові зазначили, що сили та засоби повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» знищили 11 БПЛА-камікадзе. Їх збили у центральних, західних та східних областях.

Вибухи під час атаки дронів лунали в Дніпропетровській області. У повітряному командуванні «Схід» повідомляли про те, що ціллю ударних російських БПЛА були важливі критичні об'єкти. Вибухи в місті Новомосковськ підтвердив міський голова та заявив, що над усуненням наслідків атак працює Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, ввечері 17 березня та вночі 18 березня сили протиповітряної оборони працювали у Київській, Житомирській, Дніпропетровській областях. Масована атака також була спрямована на західні регіони України.