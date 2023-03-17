Масована атака БПЛА 17 березня - що відомо

https://racurs.ua/ua/n181051-masovana-ataka-bpla-17-bereznya-scho-vidomo.html

Ракурс

Росіяни увечері 17 березня розпочали нову атаку дронами-камікадзе по Україні.

На Київщині — працює ППО, підтвердили в ОВА. Також безпілотники збили над Житомирщиною. ▪️На Дніпропетровщині зафіксовано вибухи у місті Новомосковськ. Також в регіоні є успішна робота ППО.

Мешканців Рівного попередили про загрозу атаки БПЛА.

Противником застосовано ударні БПЛА з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах в Дніпропетровській області, прокоментували в Повітряному командуванні «Схід».

Три з них знищено силами в Дніпровському районі.

Мер Новомосковська Дніпропетровської області Рєзнік повідомив про вибухи в місті. За його словами, «надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак».