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Масована атака БПЛА 17 березня - що відомо
Масована атака БПЛА 17 березня — що відомоhttps://racurs.ua/ua/n181051-masovana-ataka-bpla-17-bereznya-scho-vidomo.htmlРакурс
Росіяни увечері 17 березня розпочали нову атаку дронами-камікадзе по Україні.
На Київщині — працює ППО, підтвердили в ОВА. Також безпілотники збили над Житомирщиною. ▪️На Дніпропетровщині зафіксовано вибухи у місті Новомосковськ. Також в регіоні є успішна робота ППО.
Мешканців Рівного попередили про загрозу атаки БПЛА.
Противником застосовано ударні БПЛА з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах в Дніпропетровській області, прокоментували в Повітряному командуванні «Схід».
Три з них знищено силами в Дніпровському районі.
Мер Новомосковська Дніпропетровської області Рєзнік повідомив про вибухи в місті. За його словами, «надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак».
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