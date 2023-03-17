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Массированная атака БПЛА 17 марта — что известно

Массированная атака БПЛА 17 марта — что известно

17 мар 2023, 23:20
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Росіяни увечері 17 березня розпочали нову атаку дронами-камікадзе по Україні.





На Київщині — працює ППО, підтвердили в ОВА. Також безпілотники збили над Житомирщиною. ▪️На Дніпропетровщині зафіксовано вибухи у місті Новомосковськ. Також в регіоні є успішна робота ППО.

Мешканців Рівного попередили про загрозу атаки БПЛА.

Противником застосовано ударні БПЛА з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах в Дніпропетровській області, прокоментували в Повітряному командуванні «Схід».

Три з них знищено силами в Дніпровському районі.

Мер Новомосковська Дніпропетровської області Рєзнік повідомив про вибухи в місті. За його словами, «надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак».

Источник: Ракурс


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