Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ВСУ предупредили о высокой опасности ракетного удара. Фото: Слово и дело

Опасность ракетного удара с Черного моря высока — в ВСУ указали на признаки

18 мар 2023, 09:48
999

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі станом на 18 березня зменшилася.





Корабельне угруповання ворога в акваторії зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп «Калібрів» може сягати 22 ракет. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, зараз є висока небезпека атаки України російськими крилатими ракетами. На це вказують низка ознак, одна з них — нічна атака дронами-камікадзе «Шахід», які росіяни використовують для виявлення українських систем протиповітряної оборони.

Також фіксується активізація ворожої авіації. Тому у ЗСУ вважають, що командування окупантів готує важчу зброю, зокрема ті самі ракети «Калібр».

Нагадаємо, українські військові днями заявляли про нетипову для ворога активність у Чорному морі. Країна-агресор рф вивела в акваторію 20 своїх кораблів, серед яких є ракетоносії «Калібрів» та багато допоміжного флоту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров