У ЗСУ попередили про високу небезпеку ракетного удару. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n181055-nebezpeka-raketnogo-udaru-z-chornogo-morya-ie-vysokou-u-zsu-vkazaly-na-oznaky.html

Ракурс

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі станом на 18 березня зменшилася.

Корабельне угруповання ворога в акваторії зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп «Калібрів» може сягати 22 ракет. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, зараз є висока небезпека атаки України російськими крилатими ракетами. На це вказують низка ознак, одна з них — нічна атака дронами-камікадзе «Шахід», які росіяни використовують для виявлення українських систем протиповітряної оборони.

Також фіксується активізація ворожої авіації. Тому у ЗСУ вважають, що командування окупантів готує важчу зброю, зокрема ті самі ракети «Калібр».

Нагадаємо, українські військові днями заявляли про нетипову для ворога активність у Чорному морі. Країна-агресор рф вивела в акваторію 20 своїх кораблів, серед яких є ракетоносії «Калібрів» та багато допоміжного флоту.