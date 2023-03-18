Шесть дронов-камикадзе Shahed-136 атаковали Львовщину, есть попадания

Шесть БПЛА Shahed-136 атаковали Львовщину. Фото: defence-ua.com

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Ракурс

Нічна атака дронів-камікадзе на Україну призвела до вибухів у Львівській області.

Регіон близько 1.00 18 березня був атакований дронами-камікадзе типу Shahed 136. Попередньо встановлено, що було шість ворожих безпілотники. Три з них вдалося збити силам протиповітряної оборони повітряного командування «Захід». Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

Ще три дрони влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 березня російська федерація атакувала Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed-136/131». Ворожі дрони прямували зі східного узбережжя Азовського моря та з брянської області російської федерації.

Сили та засоби повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» знищили 11 БПЛА-камікадзе. Їх збили у центральних, західних та східних областях.