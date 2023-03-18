Ракетные удары рф уже не могут коренным образом повлиять на экономику Украины. Фото: zn.ua

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Країна-агресор російська федерація й надалі продовжуватиме тактику ракетного терору.

Однак ворожі ракетні атаки вже не зможуть докорінним чином вплинути ударами на українську економіку та логістику. Хоча москва навряд чи відмовиться від ударів ракетами, бо використовує їх як інструмент залякування. Про це 18 березня представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз спостерігається збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога. Раніше росія щотижня атакувала Україну ракетами, але зараз обстріли тривають раз у 3−4 тижні. Саме тому москва зараз використовує «Шахеди», але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах.

Представник ГУР також наголосив, що крилаті й балістичні ракети «Калібр», Кинджал" та «Іскандер» є дорогими, тому рф не може її регулярно використовувати. Саме тому загарбники вдаються до обстрілів старим ракетним озброєнням, зокрема С-300.

Це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе, — зазначив він.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявляли, що корабельне угруповання ворога 18 березня в Чорному морі зменшилося до 17 кораблів, а загальний залп «Калібрів» може сягати 22 ракет.

Однак небезпека атаки України російськими крилатими ракетами є високою, бо на це вказує нічна атака дронами-камікадзе «Шахід», які росіяни використовують для виявлення українських систем протиповітряної оборони.