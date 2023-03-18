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Банки будут проверять клиентов относительно связей с россией, фото:

НБУ обязал банки проверять клиентов на связи с россией

18 мар 2023, 15:51
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Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із країною-агресором.





Пол це повідомляє прес-служба відомства.

Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку, — наголошують у НБУ.

У Нацбанку зазначають, що ці вимоги затверджені постановою Правління НБУ від 16 березня 2023 року № 26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України», яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Згідно з текстом вказаної постанови, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:

  • є громадянами рф;
  • є учасниками акціонерних товариств, які створені в рф чи акціонерами та клієнтами яких є держава-агресор або її громадяни;
  • мають ділові відносини з громадянами та жителями рф, а також компаніями в країні-агресорі;
  • мають дочірні компанії, філії, представництва в росії;
  • володіють цінними паперами компаній, що створені у рф.

Зазначається, що ця постанова НБУ стосується як українських банків, так і філій іноземних банків в Україні.

Источник: Ракурс


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