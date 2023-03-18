Трамп заявил, что его планируют арестовать и призвал к протестам

Дональд Трамп

https://racurs.ua/n181069-tramp-zayavil-chto-ego-planiruut-arestovat-i-prizval-k-protestam.html

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Дональд Трамп, колишній президент США, заявив, що окружна прокурора Манхеттена незабаром висуне йому звинувачення та заарештує. За його словами, це може статися у вівторок, 21 березня.

Відповідне повідомлення Трама опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

Провідного кандидата від Республіканської партії та колишнього президента Сполучених Штатів Америки буде затримано у вівторок наступного тижня, — заявив він.

У зв’язку з цим Трамп закликав своїх прибічників виходити на протести.

Виходьте на протести, поверніть нашу країну! — закликав він.

Крім того, у своїй заяві Трамп звинуватив прокуратуру Манхеттена у корумпованості та політизованості й запевнив, що звинувачення проти нього базуються на давній «казці», яку неодноразово безрезультатно намагалися довести.

Також Трамп згадав відомого фінансиста Джорджа Сороса, звинувативши його у фінансуванні прокуратури.

Нещодавно стало відомо, що окружна прокуратура Нью-Йоркау викликала Трампа на допит у зв’язку зі справою про виплати екс-порноакторці та стриптизерці Стефані Кліффорд, відомвй як Стормі Деніелс.

За інформацією видання The New Tork Times, у Кліффорд та Трампа нібито були сексуальні контакти у 2006−2007 роках, а в розпал президентської кампанії 2016 року, переможцем якої зрештою став Трамп, адвокат майбутнього президента США заплатив порноакторці 130 тис. дол. за нерозголошення цієї інформації.

Вважається, що звинувачення Трампа можу ґрунтуватися на таких позиціях:

тому, що компанія Трампа «хибно враховувала» щомісячні платежі Коену як юридичні витрати;

звинувачення можуть перекваліфікувати справу як порушення виборчого законодавства штату Нью-Йорк — обвинувачення може стверджувати, що виплата порноакторці неправомірним передвиборчим внеском, оскільки пішла на користь кампанії Трампа.

Джерело: Дональд Трамп, The New York Times