Части русских солдат не дают оружие, они только роют окопы - NYT

https://racurs.ua/n181092-chasti-russkih-soldat-ne-daut-orujie-oni-tolko-rout-okopy-nyt.html

Ракурс

Частині російських солдатів не дають зброю, вони тільки копають окопи. Кореспондент New York Times поговорив з українськими солдатами про тактику російської армії під Бахмутом.

Оператор розвідувального дрона показав йому відео із беззбройним російським солдатом. Вони припускають, що частина військових та найманців не носить зброї, тому що її єдине завдання — копати окопи.

У них дуже гарний поділ завдань: хтось тільки копає, хтось приносить боєприпаси, хтось стріляє, і вони окремо беруть участь у наступі, — цитує українського військового імені Ярослав газета.

Російські військові дуже добре вміють окопуватись. Як тільки їхні війська просуваються вперед, люди з лопатами підходять ззаду і риють окопи та бліндажі, тоді як інші несуть боєприпаси та ховають їх у ямах.

Незабаром у них з’являється ціле село, — розповів Ярослав New York Times.

Представник 3 штурмової бригади (колишній полк «Азов»), яка три місяці винищує рашистів під Бахмутом, заявив журналістам, що його шокувало те, як російські військові знову і знову кидаються на вірну смерть.

У перший місяць щодня, п’ять-шість разів на день, групи по 10−15 осіб наступали на наші позиції піхоти через лісову смугу. Їх вбивають, і приходять наступні. Психологічно складно [за цим спостерігати], це щось небачене. Наші хлопці думають, чи не під наркотиками вони. Інакше як вони можуть йти на вірну смерть, переступаючи через трупи своїх товаришів по службі. Тут можна трохи збожеволіти.

На їхню думку, російська тактика забезпечується загороджувальними загонами, які під страхом покарання або страти забороняють відступати. На відео, знятому українським дроном, видно, як у разі небезпеки беззбройний солдат хоче відступити, але озирається назад, на свої позиції, і в результаті продовжує рухатися вперед.