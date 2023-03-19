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В Новой Каховке взорвали машину возглавившего СИЗО коллаборанта — он погиб

В Новой Каховке взорвали машину возглавившего СИЗО коллаборанта — он погиб (ВИДЕО)

19 мар 2023, 18:10
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У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали машину колаборанта Сергія Москаленка — він загинув.





Слідчий комітет росії заявив, що 17 березня невідомий заклав вибухівку під ліве крило машини. Москаленко помер на місці, його дружина та донька поранені.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Москаленко у травні 2022 року почав працювати на окупантів та доносив на місцевих військових, активістів, правоохоронців, а також на учасників АТО. Потім він обійняв «посаду начальника СІЗО» у Новокаховському відділі поліції. Там же він облаштував катівню.

Деякі ЗМІ та журналісти пишуть, що підрив стався в селищі Ювілейне поблизу Нової Каховки.

До повномасштабного вторгнення Москаленко мав власну приватну охоронну фірму «Ягуар», а в березні 2022 перейшов на бік росіян. Він був причетний до викрадень та катувань багатьох людей.

Источник: Ракурс


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