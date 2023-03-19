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В Новой Каховке взорвали машину возглавившего СИЗО коллаборанта — он погиб
В Новой Каховке взорвали машину возглавившего СИЗО коллаборанта — он погиб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181099-v-novoy-kahovke-vzorvali-mashinu-vozglavivshego-sizo-kollaboranta-on-pogib-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали машину колаборанта Сергія Москаленка — він загинув.
Слідчий комітет росії заявив, що 17 березня невідомий заклав вибухівку під ліве крило машини. Москаленко помер на місці, його дружина та донька поранені.
Місцеві ЗМІ пишуть, що Москаленко у травні 2022 року почав працювати на окупантів та доносив на місцевих військових, активістів, правоохоронців, а також на учасників АТО. Потім він обійняв «посаду начальника СІЗО» у Новокаховському відділі поліції. Там же він облаштував катівню.
Деякі ЗМІ та журналісти пишуть, що підрив стався в селищі Ювілейне поблизу Нової Каховки.
До повномасштабного вторгнення Москаленко мав власну приватну охоронну фірму «Ягуар», а в березні 2022 перейшов на бік росіян. Він був причетний до викрадень та катувань багатьох людей.
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