У Новій Каховці підірвали машину колаборанта, який очолив СІЗО — він загинув

https://racurs.ua/ua/n181099-u-noviy-kahovci-pidirvaly-mashynu-kolaboranta-yakyy-ocholyv-sizo-vin-zagynuv.html

Ракурс

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали машину колаборанта Сергія Москаленка — він загинув.

Слідчий комітет росії заявив, що 17 березня невідомий заклав вибухівку під ліве крило машини. Москаленко помер на місці, його дружина та донька поранені.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Москаленко у травні 2022 року почав працювати на окупантів та доносив на місцевих військових, активістів, правоохоронців, а також на учасників АТО. Потім він обійняв «посаду начальника СІЗО» у Новокаховському відділі поліції. Там же він облаштував катівню.

Деякі ЗМІ та журналісти пишуть, що підрив стався в селищі Ювілейне поблизу Нової Каховки.

До повномасштабного вторгнення Москаленко мав власну приватну охоронну фірму «Ягуар», а в березні 2022 перейшов на бік росіян. Він був причетний до викрадень та катувань багатьох людей.