Вражеским собакам – собачья смерть. Батальон К-2 показал остатки штурмовиков "Вагнера"

https://racurs.ua/n181106-vrajeskim-sobakam-sobachya-smert-batalon-k-2-pokazal-ostatki-shturmovikov-vagnera-video.html

Ракурс

На відео бійців ЗСУ потрапили залишки двох штурмових груп противника, який намагався атакувати позиції 2-го батальйону 54 ОМБр.

Атаку і смерть вагнерівців зняли камерою go pro. У ролику можна розгледіти старі радянські джгути, які намагалися застосовувати штурмовики та кількість трофейної зброї, здобутої нашими військовослужбовцями.

Бійці 54 бригади кажуть про 17 знищених найманців, які залишилися на місці бою.

Бій відбувся у березні 2023 року.

Журналіст Юрій Бутусов пише у коментарі до відео, що бій був успішним, оскільки розвідка, управління та ураження противника були здійснені зразково.