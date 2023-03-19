Ракурсhttps://racurs.ua/
Ворожим собакам - собача смерть. Батальйон К-2 показав залишки штурмовиків "Вагнера"
Ворожим собакам — собача смерть. Батальйон К-2 показав залишки штурмовиків «Вагнера» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181106-vorojym-sobakam-sobacha-smert-batalyon-k-2-pokazav-zalyshky-shturmovykiv-vagnera-video.htmlРакурс
На відео бійців ЗСУ потрапили залишки двох штурмових груп противника, який намагався атакувати позиції 2-го батальйону 54 ОМБр.
Атаку і смерть вагнерівців зняли камерою go pro. У ролику можна розгледіти старі радянські джгути, які намагалися застосовувати штурмовики та кількість трофейної зброї, здобутої нашими військовослужбовцями.
Бійці 54 бригади кажуть про 17 знищених найманців, які залишилися на місці бою.
Бій відбувся у березні 2023 року.
Журналіст Юрій Бутусов пише у коментарі до відео, що бій був успішним, оскільки розвідка, управління та ураження противника були здійснені зразково.
Тільки в цьому місці, куди наші зайшли на зачистку та збирання трофеїв, залишилося 13 трупів росіян, когось вони встигли витягнути, загалом атака була відбита, з нашого боку втрат немає. Командує батальйоном Герой України та Народний Герой Кирило Верес, — пише Бутусов.
.