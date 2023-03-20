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Нардеп от «Слуги народа» стал участником смертельного ДТП. Фото:

Нардеп от «Слуги народа» стал участником смертельного ДТП (ФОТО)

20 мар 2023, 08:19
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Смертельна ДТП сталася за участі народного депутата від партії «Слуга народу» Володимир Гевко.





Аварія, внаслідок якої загинула людина, сталася у неділю ввечері, 19 березня. Сам народний депутат з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством — пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, здав необхідні аналізи. Парламентар обіцяє й надалі брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли, — йдеться в повідомленні.

Нардеп також приніс співчуття й вибачення близьким загиблого. Пообіцяв зробити все, щоб родина загиблого отримала усю підтримку й допомогу, «яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе».

Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомив, що за попередньою інформацією дорожня аварія сталася в селі Червоне Львівської області. Начебто депутат за кермом збив чоловіка на зебрі й це сталося за 10 км від Золочева на трасі Львів-Тернопіль.

Очевидці пишуть у соцмережах, що жертви відлетіли на інший кінець проїжджої частини. Також повідомляється, що на момент ДТП вуличне освітлення не працювало. На місце аварії прибуло одразу п’ять екіпажів поліції.

Місце ДТП. Фото: Костянтин Андріюк у Telegram

Нагадаємо, Антикорупційний суд 22 лютого виніс вирок депутату «Слуги народу» Олександру Трухіну. Парламентар пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському після того, як потрапив у ДТП.

Источник: Ракурс


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