Нардеп от «Слуги народа» стал участником смертельного ДТП. Фото:

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Смертельна ДТП сталася за участі народного депутата від партії «Слуга народу» Володимир Гевко.

Аварія, внаслідок якої загинула людина, сталася у неділю ввечері, 19 березня. Сам народний депутат з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством — пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, здав необхідні аналізи. Парламентар обіцяє й надалі брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли, — йдеться в повідомленні.

Нардеп також приніс співчуття й вибачення близьким загиблого. Пообіцяв зробити все, щоб родина загиблого отримала усю підтримку й допомогу, «яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе».

Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомив, що за попередньою інформацією дорожня аварія сталася в селі Червоне Львівської області. Начебто депутат за кермом збив чоловіка на зебрі й це сталося за 10 км від Золочева на трасі Львів-Тернопіль.

Очевидці пишуть у соцмережах, що жертви відлетіли на інший кінець проїжджої частини. Також повідомляється, що на момент ДТП вуличне освітлення не працювало. На місце аварії прибуло одразу п’ять екіпажів поліції.

Нагадаємо, Антикорупційний суд 22 лютого виніс вирок депутату «Слуги народу» Олександру Трухіну. Парламентар пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському після того, як потрапив у ДТП.