Трухін написав заяву на складання депутатського мандату.

https://racurs.ua/ua/n180239-truhin-napysav-zayavu-na-skladannya-mandatu-pity-tyhenko-u-lis-ne-vdalosya.html

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Нардеп «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву про складання депутатського мандату.

Верховна Рада розгляне її на найближчому засіданні, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Про те, що Трухін написав заяву на складання депутатського мандату, повідомив також нардеп Олексій Гончаренко. У мережі також з’явилася заява самого Трухіна про складання повноважень.

Нагадаємо, Антикорупційний суд 22 лютого виніс вирок депутату «Слуги народу» Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

Я розумію, що не треба завантажувати ані суд, ані прокуратуру поясненням, додатковими розглядами, витрачаннями грошей платників податків та свій час… Краще, якщо людина не права, дійти до згоди і знайти шляхи вирішення, котрі будуть справедливі, правдиві. Розумію, що скоїв дурість, і вона є неправильною. Готовий понести за це покарання, — сказав у ВАКС нардеп.

Трухін і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого. За її умовами, депутат зобов’язується протягом місяця заплатити 6 млн грн на підтримку ЗСУ, зокрема, на проект United24 та «Армія дронів». За словами прокурора, таким чином нардеп, зокрема, підтвердить своє каяття.

Також «слуга» має заплатити штраф — 68 тис. грн. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ — це 49,6 тис. грн.

Під час укладання угоди Трухін розповів, за що саме він пропонував хабар — за те, щоб найскоріше залишити місце ДТП. Прокурор наголосив, що ця угода жодним чином не стосується участі «слуги» в самій аварії.